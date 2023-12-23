رئيس الأركان الإسرائيلي: أمامنا الكثير للقيام به في غزة

اعتبر قائد أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، أن قواته "لا يزال أمامها الكثير لفعله في قطاع غزة".

وأدلى هيلفي بتصريحات أثناء إجرائه تقييما لوضع قواته في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، السبت.

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وفي تقييمه لأداء القوات المقاتلة من الفرقة 98 ولواء "غيفعاتي"، قال هيلفي إن "الوضع في خانيونس مبهر"، لكنه أكد "ما زال أمامنا الكثير من العمل للقيام به" في غزة.

ومنذ عدة أيام، يحاصر الجيش الإسرائيلي خانيونس، أكبر مدينة في جنوب قطاع غزة، حيث جرت اشتباكات من الأعنف على الأرض مع حركة حماس، منذ بدء الحرب قبل شهرين.

وشوهد آلاف المدنيين يفرون من المنطقة مشيا أو على دراجات نارية أو على عربات محملة بأمتعتهم.

وبات سكان المنطقة محاصرين في منطقة تتقلص مساحتها يوما بعد يوم قرب الحدود مع مصر، ويواجهون وضعا إنسانيا كارثيا، وفق وكالات الإغاثة الدولية.

وبدأ الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة في 27 تشرين الاول الماضي شمالا، لكن الجيش الإسرائيلي وسع نطاق عملياته لتشمل القطاع برمته بعد شهرين على بدء الحرب. (سكاي نيوز)