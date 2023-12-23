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عربي-دولي

غانتس زار غزة اليوم... وحذر "حزب الله"

Lebanon 24
23-12-2023 | 15:04
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أفادت وسائل إعلام عبرية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، والوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، زاروا اليوم السبت غزة.


وقالت صحيفة "يديعوت" إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أجرى اليوم تقييما للوضع في خان يونس بالتعاون مع قائد القيادة الجنوبية.
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وأضافت أنه في الوقت نفسه، دخل وزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير بيني غانتس، إلى بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة اليوم، حيث قاما بتقييم الوضع مع قائد اللواء الشمالي في لواء غزة، وتحدثا مع مقاتلين من كتيبة الاحتياط 969.
وقال غالانت: "ما تفعله هنا ينعكس في جميع أنحاء غزة، أنا متأكد من أن السنوار يجلس في مخبئه يشاهد التلفزيون، لذلك يرى أيضا كيف تبدو بيت حانون والشجاعية".
بدوره صرح غانتس بأن "هذه الحملة تخدم سكان الجنوب وتشع إلى ساحات أخرى، أنا متأكد من أن أمين حزب الله حسن نصر الله ينظر إلى ما يحدث هنا ولا يريد أن يحدث معه".
وتتزامن هذه التصريحات مع دخول الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة يومها الـ78 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.
وقد ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي 20258 إلى قتيلا.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان اليوم السبت، أن "حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 20258 شهيدا و53688 إصابة"، موضحة أن معظم القتلى من المدنيين، وبينهم 201 قتيل و368 مصابا في الساعات والأربع والعشرين الماضية. (RT)
 
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