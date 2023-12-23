تقارير عن انفجار مسيرة حلقت فوق سفينة قرب اليمن

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أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن تقارير متعددة وردت عن تحليق مسيرة على ارتفاع منخفض فوق سفينة قبالة سواحل اليمن قبل أن تنفجر على بعد 1.5 ميل بحري من السفينة.وذكر بيان أن السلطات تحقق في الحادث الذي وقع على بعد حوالي 50 ميلا بحريا غربي الحديدة باليمن، مضيفا أنه ينصح السفن بتوخي الحذر عند العبور.وشنت حركة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران هجمات على سفن في المنطقة في الآونة الأخيرة ردا على الحرب في غزة.