تركيا تنفذ غارات جوية على شمال العراق وسوريا

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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن سلاح الجو التابع لها نفذ غارات جوية على شمال العراق وسوريا ودمر 29 هدفا لحزب العمال الكردستاني المحظور بعد مقتل 12 جنديا تركيا خلال اليومين المنصرمين في شمال العراق.وذكرت الوزارة أن العمليات نُفذت في شمال العراق وسوريا وجرى خلالها استهداف قواعد وأماكن احتماء ومنشآت نفطية يُعتقد أن مسلحي حزب العمال الكردستاني يستخدمونها، بحسب تعبيرها.ولم تفصح الوزارة عن المناطق التي استهدفتها الغارات الجوية في شمال العراق وسوريا.وكانت الوزارة قد ذكرت، في وقت سابق السبت، أن 12 جنديا تركيا قُتلوا خلال اليومين المنصرمين في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس إن الجيش نفذ غارات جوية على أهداف لحزب العمال الكردستاني مما أدى إلى "تحييد" ما لا يقل عن 16 من مسلحيه، السبت، في اشتباكات مستمرة.