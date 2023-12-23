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عربي-دولي

4 طائرات مسيّرة استهدفت مدمرة أميركية فوق البحر الأحمر.. وواشنطن تتهم الحوثيين

Lebanon 24
23-12-2023 | 23:27
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قالت القيادة المركزية الأميركية، سنتكوم، إنه تم إطلاق صاروخين بالستيين مضادين للسفن باتجاه خطوط شحن دولية في البحر الأحمر من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وأضافت أنه لم يتم الإعلان عن تضرر أي سفن بسبب الصواريخ الباليستية.
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كما أشارت سنتكوم إلى اعتراض المدمرة الأميركية لابون 4 طائرات مسيرة أطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن وكانت متجهة نحو المدمرة.
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