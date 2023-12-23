البنتاغون: المسيرة التي هاجمت سفينة "أُطلقت من إيران"

قالت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون إن الطائرة المسيّرة التي هاجمت سفينة قبالة سواحل الهند "أُطلقت من إيران".

Advertisement

وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع لرويترز "تعرضت السفينة كيم بلوتو، وهي ناقلة كيماويات ترفع علم ليبريا وتملكها اليابان وتشغلها هولندا، لهجوم في المحيط الهندي على بعد 200 ميل بحري من ساحل الهند، بطائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه أطلقت من إيران".وقال بيان البنتاغون إن هذا هو "الهجوم الإيراني السابع على السفن التجارية منذ عام 2021".ولم تقع إصابات نتيجة الهجوم وتم إخماد حريق شب لفترة وجيزة على متن الناقلة.تحليل إسرائيليوكان قد كشف تحليل للقناة 12 الإسرائيلية، أن الطائرة من دون طيار التي هاجمت سفينة "مرتبطة بإسرائيل" قرب الهند، انطلقت من إيران.وقالت القناة إنه "وفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن الناقلة (كيم بلوتو) التي تعرضت للهجوم ليل الجمعة على مسافة ليست بعيدة عن سواحل الهند، أصيبت بطائرة من دون طيار انطلقت من إيران".وقالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، السبت، إن سفينة تجارية تابعة لإسرائيل صدمتها طائرة مسيّرة قبالة الساحل الغربي للهند، مما أدى إلى نشوب حريق.وأضافت أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع على متن السفينة، وهي ناقلة منتجات كيماوية وترفع العلم الليبيري، من دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.وأشارت الشركة على موقعها الإلكتروني، إلى أن الحادث وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي فيرافال في الهند.وقالت: "تم الإبلاغ أيضا عن بعض الأضرار الهيكلية ووصول بعض الماء إلى متن السفينة. السفينة تابعة لإسرائيل وكانت متجهة إلى الهند في ذلك الوقت".وذكرت "أمبري" أن البحرية الهندية تتعامل مع الموقف، بينما لم ترد البحرية على الفور على طلب للتعليق.وتابعت: "على نحو غير عادٍ، مقارنة بهجمات أخرى في الآونة الأخيرة، تم تنفيذ الهجوم بعيدا عن منطقة مضيق باب المندب، ولم ينفذه الحوثيون".