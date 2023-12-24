19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
18
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اعتراف مهم من الجيش الاسرائيلي: معركة غزة صعبة
Lebanon 24
24-12-2023
|
00:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، بأن المعركة في غزة صعبة، مؤكداً سقوط قتلى في صفوف قواته.
وأضاف مساء السبت، أن القوات الإسرائيلية دمّرت معظم البنية التحتية لحماس، موضحاً أن العملية مازالت مستمرة.
Advertisement
كما أعلن مصادرة 30 ألف قطعة سلاح في غزة، وكذلك تم اعتقال العديد من عناصر حماس نقلوا إلى إسرائيل للتحقيق.
أما عن الجبهة الشمالية، فأعلن هغاري نية الجيش الرد بقوة على أي هجمات من حزب الله على الحدود.
وأعلن الجيش مقتل 5 من جنوده منذ الجمعة في معارك في قطاع غزة، 4 عسكريين جنوباً، والخامس السبت في شمال القطاع، لترتفع بذلك حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي في 27 تشرين الأول عملية برية في قطاع غزة إلى 144 قتيلاً.
أتى هذا المؤتمر بعدما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، أن الجيش يستعد للانتقال إلى "المرحلة الثالثة" من الحرب في غزة خلال الأسابيع المقبلة، مبينة أنه سيكون قتالا بشكل مستهدف.
كما أوضحت الهيئة أنه على ضوء الإنجازات المحققة سيتم وقف الاجتياح البري، وتسريح عناصر من قوات الاحتياط، وتقليص العمليات العسكرية، والانتقال إلى عمليات واغتيالات محددة، وإقامة منطقة عازلة آمنة داخل قطاع غزة.
وأشارت إلى أن الجيش يسيطر على جزء كبير من شمال قطاع غزة، ولا يزال بعيدا عن السيطرة على الجزء الجنوبي من قطاع غزة، خاصة في خان يونس ورفح، حيث لا تزال هناك معارك طاحنة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما حذر من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف كيف سيكون طقس الأيام المُقبلة (فيديو)
Lebanon 24
بعدما حذر من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف كيف سيكون طقس الأيام المُقبلة (فيديو)
03:54 | 2023-12-23
23/12/2023 03:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها للغرق ونقلها إلى المستشفى... ما هي الحالة الصحيّة للنائبة حليمة القعقور؟
Lebanon 24
بعد تعرّضها للغرق ونقلها إلى المستشفى... ما هي الحالة الصحيّة للنائبة حليمة القعقور؟
08:10 | 2023-12-23
23/12/2023 08:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب للسيد: ردك فارغ
Lebanon 24
وهاب للسيد: ردك فارغ
11:55 | 2023-12-23
23/12/2023 11:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل نائبة لبنانيّة إلى المستشفى بشكل عاجل... كانت تُمارس هواية السباحة وهذا ما حصل معها
Lebanon 24
نقل نائبة لبنانيّة إلى المستشفى بشكل عاجل... كانت تُمارس هواية السباحة وهذا ما حصل معها
06:15 | 2023-12-23
23/12/2023 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ يتعلّق بفاتورة الكهرباء... متى ستصدر التعرفة الجديدة؟
Lebanon 24
خبر مهمّ يتعلّق بفاتورة الكهرباء... متى ستصدر التعرفة الجديدة؟
08:30 | 2023-12-23
23/12/2023 08:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:49 | 2023-12-24
بعد القرار الأممي بشأن مساعدات غزة.. الخطوات التالية لا تزال "غير واضحة"
01:48 | 2023-12-24
"تضامنا مع غزة".. احتفالات الميلاد تغيب عن كنائس سوريا
01:47 | 2023-12-24
لليوم الثالث على التوالي.. 300 مسافر هندي محتجزون في مطار فرنسي
01:15 | 2023-12-24
الميلاد يعود حزيناً لبيت لحم.. لا زينة ولا احتفالات بل صلاة للسلام
00:35 | 2023-12-24
على متنه حوالي 200 شخص.. شهود عيان يتحدثون عن قارب الروهينغا المفقود
00:30 | 2023-12-24
في تصريح لافت.. إيران: لا ندعم هجمات الحوثي
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
24/12/2023 09:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
24/12/2023 09:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
24/12/2023 09:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24