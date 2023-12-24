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مكالمة طويلة بين بايدن ونتنياهو.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
24-12-2023 | 00:12
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حثّ الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حماية المدنيين.
في التفاصيل، أعلن البيت الأبيض في بيان، أن المكالمة أتت غداة إصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا ينص على زيادة المساعدات لغزة، لكن بايدن لم يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
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وجاء في البيان أن الرئيس الأميركي شدد على الحاجة الماسة لحماية السكان المدنيين، بمن فيهم أولئك الذين يدعمون عملية المساعدات الإنسانية، وأهمية السماح للمدنيين بالانتقال بأمان بعيدا عن مناطق القتال المستمر.

كما قال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض في وقت سابق السبت إنه أجرى "مكالمة طويلة" مع نتنياهو وصفها بأنها "محادثة خاصة".
وعند سؤاله عن وقف الأعمال العدائية، رد الرئيس الأميركي "لم أطلب وقف إطلاق النار".

وأورد البيت الأبيض في بيانه أن الزعيمين ناقشا "أهداف ومراحل" الحملة العسكرية الإسرائيلية وكذلك أهمية تأمين إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين.

إلى المرحلة الثالثة!
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن أنه يستعد للانتقال إلى "المرحلة الثالثة" من الحرب في غزة خلال الأسابيع المقبلة، مبيناً أنه سيكون قتالا بشكل مستهدف، على أن يتم وقف الاجتياح البري، وتسريح عناصر من قوات الاحتياط، وتقليص العمليات العسكرية، والانتقال إلى عمليات واغتيالات محددة، وإقامة منطقة عازلة آمنة داخل قطاع غزة.

وكانت المرحلة الأولى من الحرب شهدت غارات جوية وبرية وبحرية مكثفة، فيما تضمنت المرحلة الثانية اجتياحا بريا موسعا بالدبابات.
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