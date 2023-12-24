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عربي-دولي

في أول تعليق لها.. السعودية: قرار مجلس الأمن حول غزة خطوة بالاتجاه الصحيح

Lebanon 24
24-12-2023 | 00:19
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رحبت وزارة الخارجية السعودية السبت، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق إلى غزة، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار.
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وعبرت الخارجية السعودية في بيانها عن أملها بأن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة.

وطالبت الوزارة في البيان المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزل من قتل وتهجير قسري بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
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