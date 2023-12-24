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عربي-دولي

في تصريح لافت.. إيران: لا ندعم هجمات الحوثي

Lebanon 24
24-12-2023 | 00:30
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نفى نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري، صحّة الاتهامات الأميركية لطهران بالضلوع في هجمات شنها الحوثيون على سفن تجارية، قائلا إن الجماعة تتصرف من تلقاء نفسها.
 
وقال باقري في تصريح لوكالة أنباء مهر الإيرانية إنه "لا يمكن لواشنطن طلب منع توسع الحرب في المنطقة لأنها طرف فيها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مركز تنسيق التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابع للبحرية البريطانية، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة استهدفت سفينة قبالة سواحل الهند.

كما قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إن سفينة تجارية تابعة لإسرائيل صدمتها طائرة مسيرة قبالة الساحل الغربي للهند مما أدى إلى نشوب حريق.

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسيرة التي استهدفت السفينة انطلقت من إيران.

ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم التي تطال سفنا يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو تبحر من موانئها أو إليها، تأتي لدعم الشعب الفلسطيني في الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت في السابع من تشرين الأول.
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