19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
18
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
على متنه حوالي 200 شخص.. شهود عيان يتحدثون عن قارب الروهينغا المفقود
Lebanon 24
24-12-2023
|
00:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرخات واستغاثات للنجدة كان يمكن سماعها من على متن قارب يحمل حوالي 200 لاجئ من الروهينغا لدى ظهوره وسط بحر أندامان، وفق ما ذكره شهود عيان لأسوشيتد برس.
وعلى متن المركب رضع وأطفال صغار، إلى جانب أمهات وآباء يتوسلون لإنقاذهم، وفق ما ذكرته أسوشيتد برس.
Advertisement
والركاب هم من مسلمي الروهينغا الذين فروا من عنف العصابات المتزايد والجوع المتفشي في مخيمات اللاجئين البائسة في بنغلاديش، ليجدوا أنفسهم تائهين بمحرك معطل. للحظة، بدا أن خلاصهم قد وصل على شكل قارب آخر يحمل لاجئين من الروهينغا توقف بجانبهم.
لكن أولئك الذين كانوا على متن القارب الآخر، الذي كان محملا فوق طاقته وبدأ يتسرب، كانوا يعلمون أنهم إذا سمحوا للركاب المنكوبين بالصعود إلى قاربهم فإنهم سيغرقون ويموت الجميع، أرادوا المساعدة لكنهم لم يرغبوا بالموت.
ومنذ تشرين الثاني، وصل أكثر من 1500 لاجئ من الروهينغا الفارين من بنغلاديش في قوارب متهالكة إلى إقليم آتشيه شمال إندونيسيا، ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال. ورصدت السلطات الإندونيسية، خمسة قوارب أخرى تقترب من ساحل آتشيه.
ومع محاولة الكثير من الروهينغا العبور الخطير في الأسابيع الأخيرة، لا أحد يعرف عدد القوارب التي لم تنجح بمهمتها أو عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم.
ونقلت الوكالة رواية قاربين في محنة في البحر، تم إنقاذ أحدهما والآخر اختفى، على لسان خمسة ناجين من القارب الذي بلغ الشاطئ.
وتقدم الشهادات الأدلة الأولى حول مصير القارب الذي يحمل ما يصل إلى 200 لاجئ من الروهينغا المفقودين منذ أسابيع. وفي الثاني من ديسمبر، وجهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رسالة عاجلة بشأن القاربين المنكوبين وحثت الدول على البحث عنهما.
لكن في حالة القارب الذي لا يزال مفقودا، يبدو أن أحدا لم يبحث عنه.
ومن شاطئ رمادي مليء بالقمامة بالقرب من المكان الذي وصلوا فيه إلى الشاطئ، في 10 كانون الأول، أخبر الناجون وكالة أسوشيتد برس عن رحلتهم المروعة والقرارات المؤلمة التي اتخذوها على طول الطريق.
"أتذكر أنني شعرت أننا معا كان أمرنا سينتهي. معا، كنا سنغرق"، يقول محمد جبير، البالغ من العمر 31 عاما، والذي كان من بين 180 شخصاً على متن القارب الذي تم إنقاذهم، مع أطفاله الثلاثة وزوجته وصهره، مرددا "معا كنا سنغرق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما حذر من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف كيف سيكون طقس الأيام المُقبلة (فيديو)
Lebanon 24
بعدما حذر من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف كيف سيكون طقس الأيام المُقبلة (فيديو)
03:54 | 2023-12-23
23/12/2023 03:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها للغرق ونقلها إلى المستشفى... ما هي الحالة الصحيّة للنائبة حليمة القعقور؟
Lebanon 24
بعد تعرّضها للغرق ونقلها إلى المستشفى... ما هي الحالة الصحيّة للنائبة حليمة القعقور؟
08:10 | 2023-12-23
23/12/2023 08:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب للسيد: ردك فارغ
Lebanon 24
وهاب للسيد: ردك فارغ
11:55 | 2023-12-23
23/12/2023 11:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل نائبة لبنانيّة إلى المستشفى بشكل عاجل... كانت تُمارس هواية السباحة وهذا ما حصل معها
Lebanon 24
نقل نائبة لبنانيّة إلى المستشفى بشكل عاجل... كانت تُمارس هواية السباحة وهذا ما حصل معها
06:15 | 2023-12-23
23/12/2023 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ يتعلّق بفاتورة الكهرباء... متى ستصدر التعرفة الجديدة؟
Lebanon 24
خبر مهمّ يتعلّق بفاتورة الكهرباء... متى ستصدر التعرفة الجديدة؟
08:30 | 2023-12-23
23/12/2023 08:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:49 | 2023-12-24
بعد القرار الأممي بشأن مساعدات غزة.. الخطوات التالية لا تزال "غير واضحة"
01:48 | 2023-12-24
"تضامنا مع غزة".. احتفالات الميلاد تغيب عن كنائس سوريا
01:47 | 2023-12-24
لليوم الثالث على التوالي.. 300 مسافر هندي محتجزون في مطار فرنسي
01:15 | 2023-12-24
الميلاد يعود حزيناً لبيت لحم.. لا زينة ولا احتفالات بل صلاة للسلام
00:30 | 2023-12-24
في تصريح لافت.. إيران: لا ندعم هجمات الحوثي
00:26 | 2023-12-24
ماذا وراء انسحاب "غولاني" من قلب غزة؟
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
24/12/2023 09:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
24/12/2023 09:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
24/12/2023 09:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24