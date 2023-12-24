على متنه حوالي 200 شخص.. شهود عيان يتحدثون عن قارب الروهينغا المفقود





وعلى متن المركب رضع وأطفال صغار، إلى جانب أمهات وآباء يتوسلون لإنقاذهم، وفق ما ذكرته أسوشيتد برس.

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والركاب هم من مسلمي الروهينغا الذين فروا من عنف العصابات المتزايد والجوع المتفشي في مخيمات اللاجئين البائسة في بنغلاديش، ليجدوا أنفسهم تائهين بمحرك معطل. للحظة، بدا أن خلاصهم قد وصل على شكل قارب آخر يحمل لاجئين من الروهينغا توقف بجانبهم.



لكن أولئك الذين كانوا على متن القارب الآخر، الذي كان محملا فوق طاقته وبدأ يتسرب، كانوا يعلمون أنهم إذا سمحوا للركاب المنكوبين بالصعود إلى قاربهم فإنهم سيغرقون ويموت الجميع، أرادوا المساعدة لكنهم لم يرغبوا بالموت.



ومنذ تشرين الثاني، وصل أكثر من 1500 لاجئ من الروهينغا الفارين من بنغلاديش في قوارب متهالكة إلى إقليم آتشيه شمال إندونيسيا، ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال. ورصدت السلطات الإندونيسية، خمسة قوارب أخرى تقترب من ساحل آتشيه.



ومع محاولة الكثير من الروهينغا العبور الخطير في الأسابيع الأخيرة، لا أحد يعرف عدد القوارب التي لم تنجح بمهمتها أو عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم.



ونقلت الوكالة رواية قاربين في محنة في البحر، تم إنقاذ أحدهما والآخر اختفى، على لسان خمسة ناجين من القارب الذي بلغ الشاطئ. صرخات واستغاثات للنجدة كان يمكن سماعها من على متن قارب يحمل حوالي 200 لاجئ من الروهينغا لدى ظهوره وسط بحر أندامان، وفق ما ذكره شهود عيان لأسوشيتد برس.وعلى متن المركب رضع وأطفال صغار، إلى جانب أمهات وآباء يتوسلون لإنقاذهم، وفق ما ذكرته أسوشيتد برس.والركاب هم من مسلمي الروهينغا الذين فروا من عنف العصابات المتزايد والجوع المتفشي في مخيمات اللاجئين البائسة في بنغلاديش، ليجدوا أنفسهم تائهين بمحرك معطل. للحظة، بدا أن خلاصهم قد وصل على شكل قارب آخر يحمل لاجئين من الروهينغا توقف بجانبهم.لكن أولئك الذين كانوا على متن القارب الآخر، الذي كان محملا فوق طاقته وبدأ يتسرب، كانوا يعلمون أنهم إذا سمحوا للركاب المنكوبين بالصعود إلى قاربهم فإنهم سيغرقون ويموت الجميع، أرادوا المساعدة لكنهم لم يرغبوا بالموت.ومنذ تشرين الثاني، وصل أكثر من 1500 لاجئ من الروهينغا الفارين من بنغلاديش في قوارب متهالكة إلى إقليم آتشيه شمال إندونيسيا، ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال. ورصدت السلطات الإندونيسية، خمسة قوارب أخرى تقترب من ساحل آتشيه.ومع محاولة الكثير من الروهينغا العبور الخطير في الأسابيع الأخيرة، لا أحد يعرف عدد القوارب التي لم تنجح بمهمتها أو عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم.ونقلت الوكالة رواية قاربين في محنة في البحر، تم إنقاذ أحدهما والآخر اختفى، على لسان خمسة ناجين من القارب الذي بلغ الشاطئ.

وتقدم الشهادات الأدلة الأولى حول مصير القارب الذي يحمل ما يصل إلى 200 لاجئ من الروهينغا المفقودين منذ أسابيع. وفي الثاني من ديسمبر، وجهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رسالة عاجلة بشأن القاربين المنكوبين وحثت الدول على البحث عنهما.



لكن في حالة القارب الذي لا يزال مفقودا، يبدو أن أحدا لم يبحث عنه.



ومن شاطئ رمادي مليء بالقمامة بالقرب من المكان الذي وصلوا فيه إلى الشاطئ، في 10 كانون الأول، أخبر الناجون وكالة أسوشيتد برس عن رحلتهم المروعة والقرارات المؤلمة التي اتخذوها على طول الطريق.



"أتذكر أنني شعرت أننا معا كان أمرنا سينتهي. معا، كنا سنغرق"، يقول محمد جبير، البالغ من العمر 31 عاما، والذي كان من بين 180 شخصاً على متن القارب الذي تم إنقاذهم، مع أطفاله الثلاثة وزوجته وصهره، مرددا "معا كنا سنغرق".