الميلاد يعود حزيناً لبيت لحم.. لا زينة ولا احتفالات بل صلاة للسلام

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في بيت لحم، لا شجرة تزيّن الساحة؛ ولا أنغام تملأ الهواء؛ ولا أطفال يلهون بالهدايا... كل شيء معلق إلى حين تنال غزة سلاماً ووقفاً لإطلاق النار، وفقاً لتقرير أعدته "وكالة أنباء العالم العربي".في تلك المدينة، التي يطلق عليها أهلها مدينة السلام، هناك آثار حرب تحرق الأرواح تزامناً مع قتل الأنفس وهدم البيوت في غزة، وكأن أهل المدينة يقولون إن "هناك صمتاً يخنق الكلمات، وظلماً يسحق الحقوق، وموتاً يغزو الحياة".في ساحة المهد، حيث كنيسة ميلاد المسيح، غابت الشجرة العملاقة التي كانت تشع بنورها في أجواء المكان في السنوات الماضية؛ وفي تلك الساحة، التي تكون عادة مزدحمة بالسياح والحجاج من كل أرجاء العالم، ظل كل شيء ساكناً ومغلّفاً بالحزن.المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أكد لـ"وكالة أنباء العالم العربي" إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية هذا العام بقرار من بطاركة ورؤساء الكنائس في فلسطين.وقال المطران عطا الله إن الاحتفالات ستقتصر على الشعائر الدينية والصلوات داخل الكنائس، سواء كان ذلك في يوم عيد الميلاد، الذي يحل في 25 كانون الأول، بحسب التقويم الغربي وفي السابع من كانون الثاني، بحسب التقويم الشرقي.وقال حنا: "رسالتنا في عيد الميلاد المجيد هي رسالة من نحتفي بمولده، الذي وُلد متواضعاً في بيت لحم وعاش في هذه الأرض المقدسة وصولاً إلى آلامه ودفنه وموته وانتصاره على الموت؛ ورسالتنا هي رسالة المسيحية المشرقية الأصيلة التي جذورها عميقة في تربة هذه البلاد. وانطلاقاً من قيم إيماننا وانتمائنا الوطني، فإننا نطالب بوقف الحرب الهمجية التي يتعرض لها أهلنا في غزة".وأضاف: "لغتنا كانت وستبقى دوماً ليست لغة الحروب والدمار والموت والعنف، بل لغة المحبة والأخوة الإنسانية والرحمة... الحرب الهمجية يدفع فاتورتها الأبرياء والمدنيون".يرى حنّا فلسطين حزينة هذا العام؛ ويقول إن كل الطوائف المسيحية تصلي من أجل غزة ومن أجل سلام مبني على العدالة التي تعني إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه لكي يعيش في أمن وسلام في وطنه وفي أرضه المقدسة.انتقد حنّا الاحتفالات التي ستقام في أرجاء العالم في ظل كل هذا الموت؛ ودعا من يتحدثون عن السلام في العالم إلى العمل بشكل فوري من أجل وقف الحرب في غزة، قائلاً إن هذه الحرب "لا يمكن أن تبقى أو تستمر، لأنها تخلّف آلاماً وأحزاناً ودماراً، ونحن حقيقة نشعر بالألم والحزن على الأحبة الذين يقتلون هناك بدم بارد".