"تضامنا مع غزة".. احتفالات الميلاد تغيب عن كنائس سوريا

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غابت أجواء احتفالات موسم الأعياد المعتادة عن شوارع مدن سورية عدة، ولن تكون هناك مسيرات تجوب الشوارع أو تهان بعدما أعلنت الكنائس الرئيسية في البلاد الاكتفاء بالصلاة تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.في مدينة حلب في شمال البلاد، يقول مطران السريان الكاثوليك مار ديونوسيوس انطوان شهدا لوكالة فرانس برس: "في فلسطين، في المكان الذي ولد فيه السيد المسيح، الناس يتألمون".هذه السنة، تغيب شجرة الميلاد الكبيرة عن حي العزيزية في حلب. كانت تنتصب في الساحة كل سنة ويتجمهر حولها العشرات بملابس ملونة يلتقطون الصور. وخلت الساحة هذه السنة من الزينة أو الإضاءة.ويقول شهدا: "في سوريا ألغينا الاحتفالات والاستقبالات الرسمية في كنائسنا تضامنا مع ضحايا القصف في غزة واقتصرنا فقط على الصلوات لربنا حتى تتوقف الحروب في العالم وفي الشرق".