بايدن في مأزق.. هذا ما يخطط له الجمهوريون

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وقال نواب الولايات، آرون بيرنشتاين من ولاية بنسلفانيا، وتشارليس بيرد من جورجيا، وكوري ماكجار من أريزونا، إنهم يقاومون "الحرب القضائية" التي تشن ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في أعقاب حكم المحكمة العليا في كولورادو بإزالته من ورقة الاقتراع هناك. قبيل أشهر من الانتخابات الأميركية، يقوم ثلاثة مشرعين جمهوريين في عدة ولايات رئيسية متأرجحة بصياغة تشريع لإزالة الرئيس جو بايدن من بطاقات الاقتراع في هذه الولايات الثلاث وهي أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا، حسبما ذكرت شبكة "نيوز ماكس" الأميركية.وقال نواب الولايات، آرون بيرنشتاين من ولاية بنسلفانيا، وتشارليس بيرد من جورجيا، وكوري ماكجار من أريزونا، إنهم يقاومون "الحرب القضائية" التي تشن ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في أعقاب حكم المحكمة العليا في كولورادو بإزالته من ورقة الاقتراع هناك.

وكتب المشرعون: "نحن نوحد جهودنا لتقديم تشريع لإزالة جو بايدن من الاقتراع في جورجيا وأريزونا وبنسلفانيا". "إن سخافة قيام القضاة الديمقراطيين المتطرفين بإزالة دونالد ترامب من بطاقة الاقتراع في كولورادو ستكون وصمة عار على جبين النظام السياسي الأميركي لعقود من الزمن. وبحسب تفسيرهم الخاص للقانون، فإن جو بايدن غير مؤهل بنسبة 100% للترشح لمنصب سياسي".



وقضت المحكمة العليا في كولورادو بأغلبية 4 أصوات مقابل 3 بإمكانية عزل ترامب بموجب التعديل الرابع عشر للدستور بموجب بند التمرد.



ومن المتوقع أن تستمع المحكمة العليا الأميركية إلى القضية وتبطلها، نظرًا لأن الكونغرس فقط وليس محاكم الولاية هو من يمكنه تحديد التمرد والتصرف بشأنه، حسبما صرح الباحث الدستوري آلان ديرشوفيتز لـ Newsmax يوم الخميس.

وبغض النظر عن ذلك، يقول المشرعون إنهم يحاربون النار بالنار، وكتبوا "لقد غير الراديكاليون في كولورادو قواعد اللعبة للتو ولن نجلس هادئين بينما يدمرون جمهوريتنا".



وأضافوا: لكي نكون واضحين، هدفنا هو إظهار سخافة قرار كولورادو والسماح لجميع المرشحين بالمشاركة في صناديق الاقتراع في جميع الولايات، وللقيام بذلك، يجب علينا كجمهوريين أن نقاتل ضد الشيوعيين الذين يديرون بلدنا العظيم حاليًا.