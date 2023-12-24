Advertisement

عربي-دولي

بايدن في مأزق.. هذا ما يخطط له الجمهوريون

Lebanon 24
24-12-2023 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1144705-638390067418783102.jpg
Doc-P-1144705-638390067418783102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قبيل أشهر من الانتخابات الأميركية، يقوم ثلاثة مشرعين جمهوريين في عدة ولايات رئيسية متأرجحة بصياغة تشريع لإزالة الرئيس جو بايدن من بطاقات الاقتراع في هذه الولايات الثلاث وهي أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا، حسبما ذكرت شبكة "نيوز ماكس" الأميركية.
Advertisement

وقال نواب الولايات، آرون بيرنشتاين من ولاية بنسلفانيا، وتشارليس بيرد من جورجيا، وكوري ماكجار من أريزونا، إنهم يقاومون "الحرب القضائية" التي تشن ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في أعقاب حكم المحكمة العليا في كولورادو بإزالته من ورقة الاقتراع هناك.
وكتب المشرعون: "نحن نوحد جهودنا لتقديم تشريع لإزالة جو بايدن من الاقتراع في جورجيا وأريزونا وبنسلفانيا". "إن سخافة قيام القضاة الديمقراطيين المتطرفين بإزالة دونالد ترامب من بطاقة الاقتراع في كولورادو ستكون وصمة عار على جبين النظام السياسي الأميركي لعقود من الزمن. وبحسب تفسيرهم الخاص للقانون، فإن جو بايدن غير مؤهل بنسبة 100% للترشح لمنصب سياسي".

وقضت المحكمة العليا في كولورادو بأغلبية 4 أصوات مقابل 3 بإمكانية عزل ترامب بموجب التعديل الرابع عشر للدستور بموجب بند التمرد.

ومن المتوقع أن تستمع المحكمة العليا الأميركية إلى القضية وتبطلها، نظرًا لأن الكونغرس فقط وليس محاكم الولاية هو من يمكنه تحديد التمرد والتصرف بشأنه، حسبما صرح الباحث الدستوري آلان ديرشوفيتز لـ Newsmax يوم الخميس.
وبغض النظر عن ذلك، يقول المشرعون إنهم يحاربون النار بالنار، وكتبوا "لقد غير الراديكاليون في كولورادو قواعد اللعبة للتو ولن نجلس هادئين بينما يدمرون جمهوريتنا".

وأضافوا: لكي نكون واضحين، هدفنا هو إظهار سخافة قرار كولورادو والسماح لجميع المرشحين بالمشاركة في صناديق الاقتراع في جميع الولايات، وللقيام بذلك، يجب علينا كجمهوريين أن نقاتل ضد الشيوعيين الذين يديرون بلدنا العظيم حاليًا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:02 | 2023-12-24
05:00 | 2023-12-24
04:58 | 2023-12-24
04:41 | 2023-12-24
04:17 | 2023-12-24
03:57 | 2023-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24