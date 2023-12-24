Advertisement

بعد القصف الإسرائيلي العنيف خلال حصار بيروت في تموز 1982، اتصل الرئيس الأميركي رونالد ريغان برئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن للمطالبة بوقف القصف، وقال: "هنا، على تلفزيوننا، ليلة بعد ليلة، تُعرض على شعبنا رموز هذه الحرب، وهي عبارة عن محرقة".وبحسب موقع "Middle East Eye" البريطاني، "خلافاً للديمقراطيين في البيت الأبيض اليوم، كان رئيس الولايات المتحدة الجمهوري قادراً ومستعداً لدعم أقواله بالأفعال. حينها، أوقفت الولايات المتحدة الذخائر العنقودية وبيع طائرات F16 لإسرائيل. وعلى عكس حصار بيروت أو مجازر عام 1982 في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين، فإن القصف الليلي على غزة يتم بثه مباشرة. واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل باستخدام المجاعة الجماعية كسلاح في الحرب. إن التأثير الذي تحدثه هذه الصور هو كارثة ليس فقط على الحكومة الإسرائيلية الحالية، أو على أي حكومة إسرائيلية مستقبلية، ولكن على أي يهودي يقرر البقاء في هذه الأرض عندما ينتهي هذا الصراع أخيرًا. إن الدمار الذي لحق بغزة يمهد الطريق لخمسين سنة أخرى من الحرب".وتابع الموقع، "يرتكب الإسرائيليون نفس الخطأ الذي ارتكبه الفرنسيون في الجزائر عندما قتلوا ما بين نصف مليون إلى 1.5 مليون جزائري بين عامي 1954 و1962، معتقدين أنهم بذلك سينتصرون في الحرب. ومع ذلك، بحلول نهاية الحرب، كان عليهم المغادرة ومنح الجزائر استقلالها. لا شيء آخر يمكن أن يفسر الصعود المذهل الذي حققته حماس في استطلاعات الرأي في الضفة الغربية والأردن، بل وحتى في أماكن مثل المملكة العربية السعودية. وتؤكد سلسلة من التقييمات الاستخباراتية الأميركية الارتفاع الكبير في شعبية حماس منذ بداية الحرب. ويقول مسؤولون مطلعون على التقييمات المختلفة إن الجماعة نجحت في وضع نفسها في أجزاء من العالم العربي والإسلامي كمدافع عن القضية الفلسطينية ومقاتل فعال ضد إسرائيل، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن". وهذه أخبار سيئة بالنسبة لكل تلك البلدان، وعلى رأسها الولايات المتحدة بطبيعة الحال، التي تتصور أن السلطة الفلسطينية قادرة على الحلول محل حماس في غزة".وأضاف الموقع، "لكن خليفة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لم يلحظ بعد تغير المزاج في رام الله. وفي حديث لرويترز، هاجم الشيخ حماس قائلا إنها خاضت خمس حروب ضد إسرائيل منذ عام 2008 ولم تحقق شيئا بمحاربة الاحتلال عسكريا. أما بالنسبة لتولي السلطة الفلسطينية السلطة في غزة بعد الحرب، فقد كانت هذه صفقة محسومة، بالنسبة للشيخ. وقال للقناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقتا على آلية تسمح للسلطة بتلقي الأموال المحتجزة منذ بداية الحرب. لقد استغرق الأمر يومين كاملين قبل أن يتراجع الشيخ عن هجومه على حماس".وبحسب الموقع، "لقد أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى تغيير منطقة الشرق الأوسط بالكامل، كما وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكن ليس على النحو الذي قد تستفيد منه حكومته أو الحكومات المستقبلية. ومع تدمير 60% من القطاع ومع وجود 2.3 مليون شخص لا يملكون منازل أو مدارس أو مستشفيات أو طرق أو متاجر أو مساجد للعودة إليها، لم يعد هناك خطر من تجاهل غزة بعد الآن. إذا كانت السياسة التي تنتهجها إسرائيل طيلة سبعة عشر عاماً تتلخص في مبدأ "فرق تسد" من خلال فصل غزة عن الضفة الغربية وإزالة كل احتمالات المشاركة في حكومة وحدة وطنية، فإن غزة والضفة الغربية سوف تتوحدان من جديد على نحو لم يسبق له مثيل".ورأى الموقع أنه "من أجل بقائه السياسي والقانوني، يتعين على نتنياهو مواصلة الحرب، وكذلك الأمر بالنسبة للصهيونية الدينية القومية. يعلم كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنهما سيخسران فرصة العمر لتغيير التوازن الديموغرافي لليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية إذا أجبر بايدن نتنياهو على إنهاء الحرب. عندما سأل الموقع عن خطط إسرائيل لليوم التالي لانتهاء الحرب، أجمع كبار المحللين والدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين على إجابتهم، لم يكن هناك أي شيء. وقال عيران عتصيون، الدبلوماسي السابق وعضو مجلس الأمن القومي، إن نتنياهو كان يفكر بالفعل في اليوم التالي، ولكن فقط بقدر ما يؤثر ذلك على فرصه في البقاء السياسي. وأضاف: "من الواضح جدًا أنه أدرك بالفعل أن الأميركيين سيوقفونه قبل أن يحقق أهداف الحرب"."وبحسب الموقع، "ربما تنتهي الحرب تحت ضغط الولايات المتحدة، وتستمر كنزاع يتسم بضربات يشنها الجيش الإسرائيلي ضد قيادة حماس وحرب عصابات طويلة الأمد ينفذها مقاتلون يعملون في وحدات صغيرة. ولكن هذا لا يعني قيام إسرائيل بالاستيلاء على معبر رفح وإغلاق الأنفاق لمنع حماس من إعادة التزود بالأسلحة المهربة عبر الحدود فحسب، بل يعني أيضاً قيام إسرائيل بتوفير الإدارة المدنية لشمال غزة الذي دمرته بالكامل. بالنسبة للجناح اليميني، فإن الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم لن يعيشوا لفترة طويلة، لكن نتنياهو سوف يتعرض لضغوط متزايدة من عائلاتهم لحمله على التخلي عن حربه".وتابع الموقع، "إن أشباح لبنان تعود حقاً لتطارد إسرائيل. لقد استغرق الأمر 15 عامًا حتى تغادر إسرائيل، لكن قواتها غادرت في عام 2000. ومنذ ذلك الوقت، أصبح حزب الله القوة العسكرية والسياسية المهيمنة في البلاد. لقد كانت هذه الحرب بمثابة سوء تقدير مذهل بالنسبة لإسرائيل. ففضلا عن كونها كارثة أخلاقية، فهي كارثة عسكرية أيضا، خاصة وأنها منحت المقاومة شعبية ومكانة في العالم العربي لم يسمع بها أحد منذ عقود عديدة. حتى الانتفاضة الأولى والثانية لم تحققا نفس النجاح الذي حققته حماس في غزة خلال الشهرين الماضيين".