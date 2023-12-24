زلزال عنيف بقوة 5.8 درجة يضرب تشيلي

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.8 درجة وقع قبالة ساحل منطقة بيو بيو في تشيلي اليوم الأحد.



وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 19 كيلومترا.

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