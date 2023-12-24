بسبب حرب غزة.. شكوى جنائية ضد جنود إسرائيليين من أصول فرنسية

قدم نائب فرنسي شكوى جنائية إلى النيابة العامة الفرنسية ضد أكثر من 4000 جندي إسرائيلي من أصول فرنسية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية المحتلة.



وقال النائب عن حزب "فرنسا الأبية"، توما بورتيه، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" إنه "في مواجهة حجم جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، قمت بالاتصال بالمدعي العام بموجب المادة 40 حتى يمكن إجراء تحقيقات في مسؤولية 4000 فرنسي أو فرنسي إسرائيلي موجودين على الجبهة في غزة".

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وأشار بورتيه، في شكواه الجنائية ضد 4185 جنديا من أصل فرنسي في الجيش الإسرائيلي، إلى أنه يتهمهم بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة".



ولفت بورتيه إلى حجم الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.