Advertisement

عربي-دولي

بسبب حرب غزة.. شكوى جنائية ضد جنود إسرائيليين من أصول فرنسية

Lebanon 24
24-12-2023 | 03:47
A-
A+
Doc-P-1144737-638390117370950431.jpg
Doc-P-1144737-638390117370950431.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم نائب فرنسي شكوى جنائية إلى النيابة العامة الفرنسية ضد أكثر من 4000 جندي إسرائيلي من أصول فرنسية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال النائب عن حزب "فرنسا الأبية"، توما بورتيه، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" إنه "في مواجهة حجم جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، قمت بالاتصال بالمدعي العام بموجب المادة 40 حتى يمكن إجراء تحقيقات في مسؤولية 4000 فرنسي أو فرنسي إسرائيلي موجودين على الجبهة في غزة".
Advertisement
وأشار بورتيه، في شكواه الجنائية ضد 4185 جنديا من أصل فرنسي في الجيش الإسرائيلي، إلى أنه يتهمهم بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة".

ولفت بورتيه إلى حجم الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:02 | 2023-12-24
05:00 | 2023-12-24
04:58 | 2023-12-24
04:41 | 2023-12-24
04:17 | 2023-12-24
03:57 | 2023-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24