أين أصبحت محادثات تبادل الأسرى؟

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فيما يتواصل التصعيد والاقتتال في قطاع غزة، الأحد، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن محادثات تبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب، لم تحرز أي تقدم حتى الآن، مضيفة أن رئيس الحركة يحيي السنوار لا يكترث للصفقة لأنه ليس لديه مصلحة في إتمامها، حسب قولهم.وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، بمزيد من الضغط على الوسطاء لإنجاز الصفقة.وأفادت الصحيفة الإسرائيلية أيضا بأن حركة حماس قادرة على الصمود في وجه العمليات العسكرية، وتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة يوميا، بحسب الصحيفة.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد للرئيس الأميركي على أن إسرائيل ماضية في حربها على قطاع غزة حتى تحقيق كافة الأهداف، بحسب تعبيره. ووفقا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي لبايدن عن تقديره لموقف واشنطن تجاه إسرائيل في الأمم المتحدة.