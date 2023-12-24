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التصدي لهجوم حوثي في صعدة وضبط سفينة أسلحة بالبحر الأحمر

Lebanon 24
24-12-2023 | 04:41
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أعلنت القوات الحكومية اليمنية، الأحد، عن صد هجوم حوثي في منطقة الرزامات بمحافظة صعدة، قرب الحدود مع السعودية، فيما تم ضبط سفينة أسلحة وذخائر مهربة للحوثيين بالبحر الأحمر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي الخاص، هانس غروندبرغ، التوصل لاتفاق بين الأطراف اليمنية حول مجموعة تدابير لبناء الثقة واستئناف العملية السياسية وإحلال السلام في اليمن الذي دخل العام التاسع من الحرب.
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بدورها أعلنت قوات خفر السواحل قطاع البحر الأحمر، التابعة للحكومة اليمنية، السبت، عن ضبط سفينة تقل أسلحة وذخائر مهربة لجماعة الحوثيين، حسب وكالة "سبأ" للأنباء.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، التابع للحكومة اليمنية، أن "خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر تلقى معلومات من شعبة الاستخبارات العامة عن سفينة أسلحة وذخائر مهربة لجماعة الحوثي في عرض البحر الأحمر، وسرعان ما تم التحرك والتعامل معها".

وقال إن "خفر السواحل في مركز مدينة المخا كثف دورياته البحرية والساحلية وتمكن من الوصول إلى الهدف حيث تم ضبط زورقين خشبيين، وعلى متن أحدهما أسلحة وذخائر".
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