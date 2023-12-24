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انطلاق انتخابات المجالس المحلية في تونس

Lebanon 24
24-12-2023 | 04:58
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فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها أمام ما يزيد عن تسعة ملايين ناخب، الأحد، لانتخاب ممثليهم في المجالس المحلية.

وتجري عمليات الاقتراع في 2129 دائرة انتخابية محلية، لانتخاب 279 مجلسا محليا.

وبلغ عدد المترشحين لعضوية المجالس المحلية 7205 بينهم 1028 مترشحا سيتم تعيينهم بنظام القرعة، إضافة إلى 68 مرشحا من ذوي الإعاقة.
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وستسفر الانتخابات المحلية في تونس في شكلها الجديد، عن انتخاب أكثر من 2000 مسؤول محلي في كافة أنحاء البلاد.

ويتم اختيار 279 عضوا من بينهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان التونسي، وفقا للمراسل.
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