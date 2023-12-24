إثر بيان بشأن جزر متنازع عليها مع الإمارات.. إيران تستدعي سفير موسكو

Advertisement

استدعت إيران سفير روسيا لديها بعد إصدار موسكو ودول عربية بيانا مشتركا، هذا الأسبوع، يرفض مطالبة إيران بجزر متنازع عليها في الخليج العربي، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الأحد.واستدعي السفير الروسي، السبت، وتسلم مذكرة – لإرسالها إلى موسكو - احتجت فيها طهران على البيان الصادر عن "منتدى التعاون العربي-الروسي السادس"، المنعقد في المغرب، والذي دعا إلى حل سلمي للنزاع بين إيران والإمارات حول هذه الجزر.وأبلغ وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، نظيره الروسي، سيرغي لافروف، مساء السبت - عبر الهاتف - أن احترام سيادة الدول وسلامتها "من المبادئ الأساسية في العلاقات بين الدول"، حسبما ذكرت (إرنا) في تقرير منفصل.هذه المرة الثانية هذا العام التي تستدعي فيها إيران سفير روسيا، للاحتجاج على تصريحات موسكو بشأن الجزر المتنازع عليها.واستدعت طهران السفير الروسي في يوليو الماضي بسبب بيان مماثل.وتندر الواقعة بنشوب خلاف دبلوماسي بين البلدين اللذين عمقا علاقاتهما منذ غزو موسكو لأوكرانيا.وزودت إيران روسيا بطائرات "شاهد" المسيرة، والتي استخدمت لإحداث خسائر كبيرة في أوكرانيا، كما أن كلا البلدين من الداعمين بقوة لرئيس النظام السوري بشار الأسد.واستدعت إيران سفير الصين لديها عام 2022، بسبب بيان مشترك مماثل مع الدول العربية.وسيطرت إيران على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى بعد انسحاب القوات البريطانية من هناك عام 1971.تعتبر طهران هذه الجزر "جزءا لا يتجزأ" من أراضيها.كما تطالب الإمارات بالجزر الثلاث أيضا، وتضغط من أجل التوصل إلى حل تفاوضي منذ فترة طويلة.