وزير اسرائيلي يتحدّث عن خطأ فادح: سندفع ثمنه باهظاً

نقلت صحيفة "معاريف" عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، قول ان "الاستسلام أمام أي ضغوط خارجية حتى لو كانت من أعز أصدقائنا هو خطأ فادح سندفع ثمنه باهظاً".





وتابع: "من غير المقبول أن نعرض جنودنا للخطر ونرسلهم مكشوفين إلى جميع أنواع المباني من دون أن نقصفها مسبقا".

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