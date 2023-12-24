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عربي-دولي

وزير اسرائيلي يتحدّث عن خطأ فادح: سندفع ثمنه باهظاً

Lebanon 24
24-12-2023 | 05:24
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نقلت صحيفة "معاريف" عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، قول ان "الاستسلام أمام أي ضغوط خارجية حتى لو كانت من أعز أصدقائنا هو خطأ فادح سندفع ثمنه باهظاً".


وتابع: "من غير المقبول أن نعرض جنودنا للخطر ونرسلهم مكشوفين إلى جميع أنواع المباني من دون أن نقصفها مسبقا".
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