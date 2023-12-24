انفجار كبير هزّ هذا المصنع.. قتلى وجرحى كُثر وفيديو يوثّق المشهد!

قتل 13 شخصاً وأصيب 38 آخرين، بجروح في انفجار وقع اليوم الأحد، في مصنع لمعالجة النيكل في شرق إندونيسيا، بحسب ما أفاد مسؤول في المجمّع الصناعي حيث المصنع.

وقال ديدي كورنيوان الناطق باسم المنطقة الصناعية، إن الحادث وقع قرابة الساعة 05:30 صباحا بحسب التوقيت المحلي في مصنع لشركة "بي تي إندونيسيا ستينليس ستيل" في مجمع موروالي الصناعي، على جزيرة سولاويزي.