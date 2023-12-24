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عربي-دولي

انفجار كبير هزّ هذا المصنع.. قتلى وجرحى كُثر وفيديو يوثّق المشهد!

Lebanon 24
24-12-2023 | 05:37
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قتل 13 شخصاً وأصيب 38 آخرين، بجروح في انفجار وقع اليوم الأحد، في مصنع لمعالجة النيكل في شرق إندونيسيا، بحسب ما أفاد مسؤول في المجمّع الصناعي حيث المصنع.
وقال ديدي كورنيوان الناطق باسم المنطقة الصناعية، إن الحادث وقع قرابة الساعة 05:30 صباحا بحسب التوقيت المحلي في مصنع لشركة "بي تي إندونيسيا ستينليس ستيل" في مجمع موروالي الصناعي، على جزيرة سولاويزي.
 
 
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وأوضح المتحدث أنّ "العدد الحالي للضحايا هو 51 شخصاً هم 13 شخصاً قتلوا في الحادث، و38 أصيبوا بجروح تراوح بين طفيفة وخطرة يتلقّون العلاج الطبّي راهنا"، وفقا لرويترز.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن كورنيوان، فإنّ القتلى هم 8 عمال إندونيسيين، و5 عمال صينيين.

 وتظهر عناصر التحقيق الأولى أنّ الانفجار وقع خلال أعمال تصليح مصهر. واندلعت النيران في سائل سريع الاشتعال، وامتدّت إلى خزانات أكسجين، لكنه تم إخماده لاحقاً على ما أوضح الناطق.

وتشكّل جزيرة سولاويزي مركزاً كبيراً لصناعة النيكل، وهو معدن أساسي يستخدم خصوصاً في انتاج البطاريات للسيارات الكهربائية والفولاذ المضادّ للأكسدة. (سكاي نيوز)

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