"مدينة أشباح".. كيف بدت بيت لحم عشية عيد الميلاد بسبب الحرب على غزة؟

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بسبب الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة، بدت بيت لحم مسقط رأس السيد المسيح، وكأنها مدينة أشباح اليوم الأحد، حيث ألغيت الاحتفالات عشية عيد الميلاد، واختفت الأضواء وشجرة عيد الميلاد التي تزين عادة ساحة المهد، وكذلك حشود السياح الأجانب الذين يتجمعون كل عام للاحتفال بالعيد، كما هو المعتاد والاستعاضة عن ذلك بمجسم لحجم الدمار الذي لحق بالقطاع.ويمثل المجسم الذي نفذه الفنان الفلسطيني، طارق سلع، مغارة الميلاد وسط ما بدا أنه منزل مدمر، وأطلق عليه "الميلاد تحت الأنقاض" في إشارة رمزية للدمار الذي يشهده قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل إضافة إلى تماثيل لعائلة فلسطينية في أثناء النكبة.