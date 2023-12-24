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"مدينة أشباح".. كيف بدت بيت لحم عشية عيد الميلاد بسبب الحرب على غزة؟

Lebanon 24
24-12-2023 | 06:25
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 بسبب الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة، بدت بيت لحم مسقط رأس السيد المسيح، وكأنها مدينة أشباح اليوم الأحد، حيث ألغيت الاحتفالات عشية عيد الميلاد، واختفت الأضواء وشجرة عيد الميلاد التي تزين عادة ساحة المهد، وكذلك حشود السياح الأجانب الذين يتجمعون كل عام للاحتفال بالعيد، كما هو المعتاد والاستعاضة عن ذلك بمجسم لحجم الدمار الذي لحق بالقطاع.
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ويمثل المجسم الذي نفذه الفنان الفلسطيني، طارق سلع، مغارة الميلاد وسط ما بدا أنه منزل مدمر، وأطلق عليه "الميلاد تحت الأنقاض" في إشارة رمزية للدمار الذي يشهده قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل إضافة إلى تماثيل لعائلة فلسطينية في أثناء النكبة.
 
بيت لحم


وأُضيئت الشموع وأقيمت الصلوات في ساحة كنيسة المهد، بحضور عدد من رجال الدين، والمسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية والمواطنين.

وقال حنا حنانيا رئيس بلدية بيت لحم، خلال حفل افتتاح العمل الفني: "هنا غزة حاضرة، فالمغارة ليسَت عادية فهي مدّمرة بفعل القصف، بين جدرانِها تحتضن العائلة المقدسة من خلال شكلها الذي يماثل خارطة غزة، والأطفال الذين ارتقوا شهداء كالملائكة تنظر من السماء".
 
بيت لحم


وأضاف: "ضوء المغارةِ هنا خافت جدا بسبب القصف والموت، وفي الوسط تحتضن مريم العذراء الطفل يسوع، مُعلَنةً الحياة الجديدة للبشريةِ جمعاء".

وتابع قائلا "كلّ شيء استثنائي هذا العام، إذ يحل عيد الميلاد المجيد في ظل ظروف صعبة جدا، راح ضحيتها الآلاف بين شهيد وجريح وتشريد المواطنين في غزة". (العربية)
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