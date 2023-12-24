الثمن باهظ.. نتنياهو: ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال!

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أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى أن الحرب على قطاع غزة تكلف تل أبيب ثمنا باهظا.وأكد نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن تكلفة الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول الماضي "باهظة"، بعد مقتل 14 جنديا منذ الجمعة.وقال: "دفع ثمنا باهظا للغاية في الحرب لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال".