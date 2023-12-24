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عربي-دولي

الثمن باهظ.. نتنياهو: ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال!

Lebanon 24
24-12-2023 | 06:35
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أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى أن الحرب على قطاع غزة تكلف تل أبيب ثمنا باهظا.


وأكد نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن تكلفة الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول الماضي "باهظة"، بعد مقتل 14 جنديا منذ الجمعة. 
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وقال: "دفع ثمنا باهظا للغاية في الحرب لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال". 
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