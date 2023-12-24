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عربي-دولي
منذ بدء الحرب.. كم بلغت حصيلة شهداء الصحافة بغزة؟
Lebanon 24
24-12-2023
|
06:45
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أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 103 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع".
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