بالرغم من الحصار.. بيت لحم تحيي قداس عيد الميلاد (صور)

خرجت مدينة بيت لحم بالضفة الغربية عن الأجواء الاحتفالية المعتادة خلال عيد الميلاد، هذا العام.







وترأس اليوم رئيس أساقفة البطريركية اللاتينية في القدس بييرباتيستا بيتسابالا قداس عيد الميلاد في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية، بحضور حشد من المؤمنين.

Advertisement