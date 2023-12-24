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بالصور والأسماء.. جيش العدو الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من ضباطه وجنوده في غزة

Lebanon 24
24-12-2023 | 08:30
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن مقتل 9 من عسكرييه في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي إلى 486.

وقال الجيش الإسرائيلي إن بين القتلى 158 منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996، بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.
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ونشر على موقعه الإلكتروني صور وأسماء قتلاه الـ9 وهم:
 
 
الرقيب روي الياس البالغ من العمر 21 عاما، مقاتل في كتيبة الهندسة 603 التي شكلت "سار ميجولان".

الرقيب ديفيد بوغدانوفسكي 19 عاما من حيفا، والرقيب أوريل باشان 20 عاما من حيفا، مقاتلان في كتيبة الهندسة 603، تشكيل "سار ميجولان" (7).

الرقيب جال هيرشكو 20 عاما من مفتاح، قائد فصيلة في كتيبة الهندسة 603 تشكيل "سار ميجولان" (7).

الرقيب إيتمار شيمن 21 عاما من مالبيد، والرائد (احتياط) نداف يساكر فرحي 30 عاما من هرتسليا، مسعفان في الكتيبة 7810، لواء يفتاح (11).

الرائد (احتياط) إلياهو مئير أوحانا 28 عاما من حيفا، مقاتل في الكتيبة 7810 لواء يفتاح (11).

اللواء احتياط إليساف شوشان 23 عاما من القدس، ورقيب احتياط أوهاد عاشور 23 عاما من كفار يونا، مقاتلان في الكتيبة 6646 تشكيل شوالي ماروم (646).
 
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من ضباطه وجنوده في المعارك الدائرة بقطاع غزة

ومساء أمس السبت أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة. (روسيا اليوم)
 
 
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