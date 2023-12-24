كيف تستعد للعام الجديد بخطة مالية مُحكمة؟ هذه النصائح ستساعدك

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كتبت "سكاي نيوز عربية": في ضوء التوقعات الاقتصادية للعام الجديد 2024، ومع تباطؤ معدلات التضخم واتجاه البنوك المركزية إلى سياسات نقدية أقل تشديداً، تُنهي دورة رفع أسعار الفائدة التي بدأت منذ العام 2022، تتزايد أهمية أن تلجأ الأسر والأفراد إلى الاستعداد ماليًا بوضع خطة محكمة تناسب ظروفهم وأهدافهم بما يمكنهم من مواجهة التغيرات والتحديات الاقتصادية.ومن بين أهم النصائح المالية التي قد تساعدك في الاستعداد المالي للعام الجديد، مع مراعاة التوقعات الاقتصادية:-مراجعة الميزانية الحالية: قم بمراجعة مصاريفك وإيراداتك للعام الحالي، وحدد المجالات التي يمكنك فيها تحسين إدارة المال، وابتعد عن الإنفاق الزائد.-تحديد الأهداف المالية: حدد أهدافاً مالية واقعية للعام الجديد، مثل تحسين الادخار أو تسديد الديون.-إعداد خطة مالية: قم بإعداد خطة مالية شاملة تشمل جميع نواحي حياتك المالية، بما في ذلك الإنفاق اليومي والاستثمار والتوفير.-توفير الطوارئ: قم بإنشاء صندوق طوارئ لتغطية أي نفقات طارئة قد تنشأ في العام الجديد.-استعراض وتحسين استثماراتك: قم بمراجعة محفظتك الاستثمارية وتحقق مما إذا كان هناك حاجة لإعادة توزيع الاستثمارات بناءً على التوقعات الاقتصادية.-تسديد الديون: إذا كنت تملك ديونًا، فحاول تحديد خطة لسدادها بشكل أسرع، واحرص على تجنب التسجيل في ديون جديدة بدون ضرورة.-تحسين مهاراتك المالية: استثمر في تحسين مهاراتك المالية من خلال قراءة كتب مالية، حضور دورات تدريبية، أو الاستشارة مع مستشار مالي.-التأمين: قم بمراجعة وتحديث برامج التأمين الخاصة بك، سواء كان ذلك التأمين الصحي أو تأمين السيارات، للتأكد من أنك محمي بشكل جيد.-تحديد الأولويات: حدد الأولويات في حياتك المالية والشخصية، وضع خطة لتحقيق هذه الأولويات.-متابعة وتقييم: قم بمتابعة أداء خطتك المالية بانتظام وتقييمها لضمان أنك على الطريق الصحيح.في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن المواطن في عديد من البلدان الآن أصبح في عنق الزجاجة، ما يجعله بحاجة إلى تخطيط وإدارة واسعة النظر لدخله ومحفظته المالية خلال العام الجديد الذي يأمل أن تكون بدايته مبشرة للجميع.ويدعو خضر إلى أن يتجه الفرد إلى تحديد أولوياته وترشيد استهلاكه لمواكبة تحديات السوق، وذلك في إطار تحديد الأهداف المالية للعام الجديد، من خلال تقييم الوضع المالي الحالي، عبر حساب صافي ثروته وهو الفرق بين ممتلكاته التي تشمل كل ما يملكه من أموال وأصول، مثل السيارة والمنزل والحسابات المصرفية والاستثمارات، والتزاماته التي تتضمن كل ما عليه من ديون وفواتير وقروض ومصروفات متنوعة.وحول الخيارات المتاحة للادخار والاستثمار في 2024، يعتقد خضر، بأن هناك بعض الخيارات المتاحة مثل الشهادات الادخارية وشراء الذهب والعقارات، وبالنسبة لأصحاب الدخول الضعيفة يمكنهم الادخار في السلع المعمرة التي يعتبرها الخبير الاقتصادي أمراً مناسباً جدًا في ظل ارتفاع الأسعار وخاصة في الدول التي تواجه موجات تضخم متعاقبة.ويتعين أن تتضمن الخطط الاقتصادية والمالية للعام المالي الجديد إجراءات من أجل "التوفير المالي"، في ضوء الأوضاع والظروف الاقتصادية التي عانت منها عديداً من الأسر في 2023، ويُنصح في هذا السياق بعدد من الإجراءات، على النحو التالي:-وضع ميزانية: تحديد الأهداف المالية للعام الجديد وإعداد ميزانية تشمل جميع النفقات المتوقعة. مع مقارنة بين الإيرادات والنفقات وتحديد المجالات التي يمكن فيها القليل من التوفير.-توفير الطاقة والمياه: محاولة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في المنزل من خلال استخدام مصابيح فعالة من الطاقة وأجهزة منزلية فعالة.-تخفيض تكاليف التسوق: مقارنة الأسعار والبحث عن العروض والخصومات قبل الشراء.. قد يكون من المفيد البحث عن بدائل للعلامات التجارية الباهظة.-إدارة الديون: محاولة تسديد الديون بأقساط منتظمة.. إذا كان هناك ديون ذات فائدة عالية، يمكن التفاوض لتخفيض الفائدة إن كان هناك سبيلاً لذلك.-تنظيم المنزل: تنظيم المنزل والتخلص من الأشياء غير الضرورية أو غير المستخدمة، من خلال بيعها أو التبرع بها.-الترفيه بتكلفة منخفضة: البحث عن عن فعاليات وأنشطة ترفيهية بتكلفة منخفضة للاستمتاع بالوقت مع العائلة.-التحكم في الإنفاق الشهري: تتبع الإنفاق الشهري وأن تكون الأسر على دراية بكيفية إدارة النفقات.-تكلفة الخدمات: العمل على تقليص فاتورة الخدمات بترشيد الاستخدام.-التوفير للتقاعد: التوفير للتقاعد والاستفادة من الفرص التي توفرها الحسابات المخصصة لهذا الغرض. (سكاي نيوز)