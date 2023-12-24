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عربي-دولي

لا يعرف كم راتبه.. من يدير أموال الرئيس الجديد؟

Lebanon 24
24-12-2023 | 09:00
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كشف الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي جوانب من حياته الشخصية وعلاقته بشقيقته كارينا "يده اليمنى" كما وصفها.

وقال ميلي في برنامج تلفزيوني على القناة 13، ردا على سؤال حول كم يتقاضى الرئيس: "لا أعرف. لم أنظر قط إلى الراتب، أختي تدير أموالي"، مشيراً إلى أن "كارينا هي اليد اليمنى وأكثر المقربين ثقة وبدونها لم يكن ليتمكن من أن يصبح رئيسا". 
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وفاز المرشح خافيير ميلي في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين تشرين الثاني الماضي وحقق فيها مفاجأة كبيرة بحصوله على أكثر من 50% بعد فرز 86.59% من الأصوات.

وقد دخل ميلي مجال السياسة منذ فترة غير بعيدة، حيث انضم إلى الحزب الليبرالي في عام 2019. ونال عضوية البرلمان في عام 2021، وكان يظهر بشكل دوري على شاشة التلفزيون وفي مناسبات مختلفة كخبير اقتصادي.
 
وبفضل موهبته الخطابية وقدراته الاستعراضية وعمله النشط على الشبكات الاجتماعية، تمكن ميلي من كسب ثقة العديد من الشباب الذين أصبحوا، وفقا لاستطلاعات الرأي، ناخبيه الرئيسيين. (روسيا اليوم)

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