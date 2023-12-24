وفد من "حركة الجهاد" يصل القاهرة

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أشار عضو في حركة "الجهاد" الإسلامي الى أن وفدا من الحركة الفلسطينية وصل اليوم إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين.وقال المسؤول المطلع على المحادثات لـ"رويترز" إنها ستتركز على سبل إنهاء "العدوان" الإسرائيلي.يشار الى ان "الحركة" تحتجز عدداً من الإسرائيليين في قطاع غزة.