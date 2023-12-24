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جيروزاليم بوست: إيران تسبب أزمة بالطائرات المسيرة في البحر الأحمر

Lebanon 24
24-12-2023 | 11:18
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قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" في تقرير لها إن "إيران تسبب أزمة بتهديد الطائرات المسيّرة من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي.
وفي تقرير لها، أفادت "جيروزاليم بوست" أن "إيران دعمت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر خلال الشهرين الماضيين، حيث صعّد الحوثيون هجماتهم، واستهدفوا أولاً مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل، ثم استهدفوا السفن التجارية".
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وذكر التقرير، أن الحوثيين يدعمون "حماس في غزة، وتدعم إيران كلتا المجموعتين، ويبدو الآن أنها انضمت إلى هجمات الحوثيين على السفن من خلال تنفيذ هجوم بعيد المدى بطائرات بدون طيار على ناقلة مواد كيميائية في المحيط الهندي".
واعتبرت الصحيفة أن إيران على هذا النحو أنشأت قوساً من التهديدات للطائرات بدون طيار يمتد من اليمن إلى تشابهار في إيران بالقرب من الحدود مع باكستان".
وبحسب "بي بي سي"، "تعرضت ناقلة كيماويات في المحيط الهندي لقصف بطائرة بدون طيار انطلقت من إيران يوم السبت، حسبما قال الجيش الأميركي، وتم إخماد حريق على متن سفينة "كيم بلوتو" ولم تقع إصابات".

في المقابل، فتحت بارجة أميركية النار على طائرة استطلاع تابعة للبحرية اليمنية بالبحر الأحمر، حسبما قال المتحدث باسم الحوثيين.

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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