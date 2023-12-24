ماكرون قلق إزاء الوضع المأساوي للمسيحيين في غزّة

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن شعوره بـ "قلق عميق" إزاء "الوضع المأساوي" لكنيسة "العائلة المقدسة"، التي تعرضت للهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه، اليوم، مع رئيس أساقفة القدس البطريرك اللاتيني بييرباتيستا بيتسابالا، بحسب بيان صادر عن قصر "الإليزيه".

وعبر ماكرون، عن تعازيه لـ "بيتسابالا"، في مقتل مسيحيين اثنين جراء استهداف إسرائيلي لكنيسة "العائلة المقدسة" في غزة في 16 كانون الأول الجاري.

وأضاف أنه يشعر بالقلق إزاء "الوضع المأساوي" لكنيسة "العائلة المقدسة التي لجأ إليها مئات الناس من مختلف المعتقدات". ( الأناضول)