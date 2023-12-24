صُحف إسرائيلية: سندفع أثماناً باهظة في مهمة احتلال الأرض

خلال المعارك الجارية في قطاع غزة، ومنذ إعلان الجيش الإسرائيلي التوغل في قطاع غزة برياً، يقسم عملياته إلى قسمين، قسم يسيطر عليه عسكرياً، والقسم الآخر لم يسيطر عليه حتى الآن.



ويواجه الجيش الإسرائيلي مقاومة شديدة في كلا القسمين ويتكبد خسائر بجنود قتلى يومياً، وفق ما أفاد المحللون العسكريون في الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الأحد.

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ووصف المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، بأن "وحل غزة" تحول في نهاية الأسبوع الماضي من "عبارة فضفاضة إلى واقع معقد وصعب في قطاع غزة، مشيراً إلى أن "حالة الطقس العاصفة أضافت مصاعب إلى سلسلة معارك وجها لوجه، إطلاق قذائف مضادة للمدرعات وإلقاء عبوات ناسفة، إلى جانب التخوف من إطلاق نيران صديقة".

وهذه الظروف في "إشارة منه إلى الأنفاق"، واستعدادات حماس تقود إلى أننا ندفع وسندفع أثمانا باهظة في مهمة احتلال الأرض، كي يتمكن سكان النقب الغربي من العودة إلى بيوتهم".

وأضاف يهوشواع أن "الحقيقة البسيطة هي أن القصف الجوي والمدفعي وحدهما لن يحققا هذه النتيجة". ونقل عن ضابط إسرائيلي قوله إن "حماس تميل أقل إلى مواجهة مباشرة أو شن اقتحامات منظمة، وتفضل تنفيذ إطلاق نار وزرع ألغام ضد آليات وهدم مبان على قوات الجيش الإسرائيلي".

في المقابل، يرى المحلل العسكري في صحيفة "معاريف"، طال ليف رام، أن الجيش الإسرائيلي سيدخل قوات أخرى إلى القطاع، "ومثلما هو الحال في شمال القطاع ومدينة غزة، فإن شبكة الأنفاق التي يخرج منها مقاتلو حماس في محاولة لاستهداف القوات، هي التحدي الأكثر تعقيدا بالنسبة للقوات"، لافتاً إلى أن مواجهات دارت في الأيام الأخيرة "في مناطق تخضع لسيطرة عملياتية لقوات الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع، وفيما قوات حماس تعمل بمميزات حرب عصابات.



كذلك أشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أن "المقاومة شديدة للغاية في الأماكن التي لم تتحقق فيها سيطرة إسرائيلية، وكذلك في الأماكن التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي، تتواصل محاولات حماس لاستهداف القوات".

وأفاد بأن "منظومة الأنفاق لا تزال تعمل. ومعظم الهجمات المضادة من جانب حماس تتم بأساليب حرب عصابات وبحجم صغير، وهدفها تحقيق نتائج متراكمة.

المصدر: عرب 48





