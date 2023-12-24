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دعمًا لجهود وقف الحرب.. استقالة مستشار قائد الدعم بالسودان

Lebanon 24
24-12-2023 | 13:00
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أعلن مستشار قائد قوات "الدعم السريع" فارس النور ، استقالته من منصبه، اليوم، وإن ذلك جاء دعماً لجهود وقف الحرب.

 

و قال النور عبر صفحته على «فيسبوك»: "خلال خمسة الأيام الأولى، تابعتُ بصدمة مُجريات الأحداث، ولكن كنتُ على يقين تام بأن هنالك مَن غدر بقوات الدعم السريع وأشعل الحرب بغرض التخلص منها".

 
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وأضاف أن وفد "الدعم السريع" سعى بكل جدية لحقن الدماء، عبر الحوار في منبر جدة.

 

ووجّه "الشكر للوساطة ممثلةً في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد)، الذين في كل لحظة كانوا يبذلون كل جهد، وسهروا معنا الليالي من أجل حقن دماء السودانيين".

 

وقال إن "أهداف وفد التفاوض الرئيسية كانت تتمثل في التوصل إلى اتفاق يُسكت صوت الرصاص فوراً، يعقبه بداية الحوار السياسي بين السودانيين للحل الشامل وتكوين حكومة مدنية، إضافة إلى الاتفاق على تأسيس جيش مهني قومي واحد يحمي الدستور ويحفظ حدود الوطن".

 

وأضاف النور أن "الأمر الغريب بالنسبة لنا أن الوفد الآخر - أي وفد الجيش - ورغم أنه مهزوم في الميدان لكنه كان يعرقل التفاوض، وكان واضحاً أنه جاء من مراكز قرار متعددة". 

( شرق الأوسط)

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