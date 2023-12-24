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الكويت: القبض على 25 شخصاً 16 منهم بتهمة ممارسة الرذيلة !

Lebanon 24
24-12-2023 | 12:46
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ألقت السلطات الكويتية القبض على 25 شخصاً في 16 قضية بتهمة "ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة" مقابل مبالغ مالية في مختلف المناطق.
وفي حسابها على منصة "إكس"، نشرت وزارة الداخلية بياناً مرفقاً بصور مموهة للمتهمين قالت فيه: " ضبط 25 شخصا في 16 قضية بتهمة ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة مقابل مبالغ مالية بمختلف المناطق".
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وأضاف البيان: "استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة من ضبط 25 شخصاً بتهمة القيام بأعمال منافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) وتأجير الشقق المفروشة بأجار يومي في مختلف محافظات البلاد".
وأردف البيان: "تمت إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

المصدر: روسيا اليوم
 
المصدر: روسيا اليوم
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