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عربي-دولي

وزير خارجية الأردن يبحث في الإمارات الوقف الفوري لحرب غزة

Lebanon 24
24-12-2023 | 13:30
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بحث الأردن والإمارات، الأحد، سبل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإدخال مساعدات إنسانية وكافية للقطاع الفلسطيني.

 

جاء ذلك خلال لقاء وزيري خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، والأردن أيمن الصفدي، بالعاصمة أبوظبي، في إطار زيارة غير معلنة المدة، يجريها الأخير إلى الإمارات، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

 

وأكد الصفدي وبن زايد، على "ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية ومستدامة، إلى جميع أنحاء قطاع غزة". 

 

وأكد الوزيران، وفق البيان، "ضرورة اعتماد الآليات الفاعلة التي تتيح متطلبات مواجهة الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع".

 

وأعربا عن "رفضهما تهجير الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية وخارجها".

 
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 واعتبرا أن" حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة". ( وكالات)

 

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