أبوعبيدة يكشف عدد حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين خلال 4 أيام.. أكثر من 35 آلية وعشرات القتلى

قال الناطق العسكري باسم حركة حماس أبو عبيدة أن مقاتلي الحركة دمروا 35 آلية عسكرية كليا أو جزئيا خلال الأيام الـ 4 الماضية.

وأضاف أبوعبيدة أن حماس قتلت 48 جندياً صهيونياً وإصابة العشرات خلال ال4 أيام الماضية.

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كما استهدف مقاتلو القسام مقرات وغرف قيادة ميدانية بقذائف هاون وصواريخ قصيرة المدى، وفقاً للناطق العسكري باسم حماس.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده خلال معارك غزة ليرتفع عدد قتلاه خلال الأيام الماضية إلى 15 جندياً.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 22 فلسطينياً وإصابة العشرات في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت اليوم، سرايا القدس، بأن مقاتليها نفذوا مع كتائب المجاهدين عملية قنص جنديّ للعدو، كما استهدفوا حشدًاً للجنود بصاروخ سعير في مخيم جباليا.

المصدر: الجزيرة