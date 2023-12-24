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عربي-دولي

تواصل المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني تزامنا مع تصاعد مجازر الاحتلال

Lebanon 24
24-12-2023 | 14:00
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خرجت مظاهرات حاشدة في المغرب وتركيا وباكستان، اليوم، للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتجديد المطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، فيما اقتحم متضامنون حفلا جماهيريا في ملبورن الأسترالية لرفع علم فلسطين.

 

وسار آلاف المتظاهرين في شارع محمد الخامس وسط العاصمة المغربية الرباط تحت شعار "أوقفوا حرب الإبادة على غزة، أوقفوا تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني".

 

ورفع المتظاهرون لافتات بالعربية والإنجليزية تدين قتل الأطفال وتدمير المستشفيات وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين.

 
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ورددوا شعارات تحيي صمود غزة والشعب الفلسطيني المقاوِم، وتدين الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل، من بينها "يكفينا من الحروب، أميركا عدوة الشعوب"، و"سجل يا تاريخ أميركا إرهابية".

  

وفي العاصمة التركية أنقرة، شارك الآلاف في "مسيرة غزة الكبرى" للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف الحرب.

 

ورفع المشاركون أعلام فلسطين وتركيا مطالبين بوقف الإبادة ومنادين بالحرية للشعب الفلسطيني، كما حملوا لافتات تتهم الولايات المتحدة بالمشاركة في قتل الفلسطينيين. 

 

وفي باكستان، خرجت حشود من المتظاهرين في مدينة كراتشي للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

 

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين، ولافتات تطالب بوقف القصف الإسرائيلي، وأخرى كتب عليها "لبيك يا أقصى".

 

من ناحية أخرى، اقتحم عدد من المتضامنين الأستراليين حفلا موسيقيا ضمن احتفالات عيد الميلاد في مدينة ملبورن، من أجل لفت الأنظار إلى معاناة الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف الحرب.

 

 وسارع أحد المتضامنين إلى اعتلاء منصة الحفل حيث رفع عَلم فلسطين، ثم انتبه إليه عناصر الأمن واقتادوه خارج المكان. ( الجزيرة)

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