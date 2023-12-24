يتضمن 3 مراحل.. تفاصيل مقترح مصري جديد لتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل

نقلت "القناة 13" الإسرائيليّة عن مصدر سياسيّ في تل أبيب قوله إنّ مصر طرحت مقترحاً جديداً من 3 مراحل لتبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحركة "حماس" في غزة، وفرض هدنة في قطاع غزة.

Advertisement

وأشارت القناة إلى أنه وبحسب مصدر مطلع على التفاصيل، عرضت القاهرة صفقة من 3 مراحل بين إسرائيل وحماس، وهي على النحو التالي:



المرحلة الأولى:



بحسب الاقتراح، سيتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح 40 امرأة وكبار السن والمرضى، مقابل فترة راحة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. وأشارت القناة إلى أنه وبحسب مصدر مطلع على التفاصيل، عرضت القاهرة صفقة من 3 مراحل بين إسرائيل وحماس، وهي على النحو التالي:بحسب الاقتراح، سيتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح 40 امرأة وكبار السن والمرضى، مقابل فترة راحة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.



المرحلة الثانية:



في المرحلة الثانية من المقترح المصري، سيتم إطلاق سراح المجندات وتسليم الجثث، من قبل حركة حماس، مقابل إطلاق مزيد من الأسرى الفلسطينيين.



المرحلة الثالثة:



هذه المرحلة تمثل الإشكالية الأكبر للحكومة الإسرائيلية، وفقاً للموقع، وتشمل إفراج حماس عن رجال وجنود إسرائيليين، مقابل تحرير أسرى فلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل.