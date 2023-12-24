الجيش الإسرائيلي ينتشل 5 جثث بينهم أسرى كانوا محتجزين في غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه انتشل جثث 5 إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة، وثلاثة مدنيين محتجزين.

يأتي ذلك خلال المعارك المندلعة في قطاع غزة بين حماس والعدو الإسرائيلي، والتي أعلن فيها الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده، ليرتفع عدد قتلاه خلال الـ24 ساعة إلى 15 جندياً.

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وأضاف الجيش الإسرائيلي: "دمرنا شبكة أنفاق بغزة استخدمت في هجوم 7 تشرين الأول"، مشيراً إلى أنه عثر على شبكة أنفاق لحماس في جباليا بقطاع غزة".

وتابع المتحدث العسكري الإسرائيلي: "نواصل تعميق عملياتنا العسكرية في خانيونس وهي مركبة ومعقدة".

وتابع المتحدث باسم العدو: "لا يمكن تدمير حماس من دون سقوط قتلى في صفوفنا".



المصدر: الجزيرة