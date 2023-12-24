سجالات وتهم داخل الحكومة الإسرائيلية بسبب ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي

مع إعلان الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد جنوده القتلى خلال 24 ساعة الماضية إلى 15 قتيلاً وانتشال خمس جثث بينهم ثلاثة أسرى في جباليا، تجددت المناوشات داخل الحكومة الإسرائيلية وهذه المرة بين وزير الاقتصاد نير بركات والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس.

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وقال الوزير بركات إنه يتم تعريض حياة الجنود للخطر في حالات معيّنة، وبدوره يطالب بن غفير بتوجيه ضربات جوية أقوى لتسطيح الأرض في غزة، وعدم فرض أي قيود على القصف الجوي أو المدفعي.

واعتبر غانتس أنه "يجب على الوزراء في الحكومة وقادة المجتمع أن يتصرّفوا بمسؤولية وألا يصرّحوا تصريحات من شأنها ضرب الحصانة المجتمعية في المجتمع الإسرائيلي عامةً ولدى عائلات الجنود على وجه الخصوص".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في قطاع غزة كلفت إسرائيل ثمنا باهظا وخسائر في الأرواح بصفوف الجيش.





المصدر: روسيا اليوم