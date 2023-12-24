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"أونروا": القرار الأممي دون هدنة قد لا يقدم إلا القليل لغزة

Lebanon 24
24-12-2023 | 15:00
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أكدت مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين جولييت توما، اليوم، أن "قرار مجلس الأمن الدولي بدون هدنة قد لا يقدم إلا القليل لقطاع غزة".

 

جاء ذلك في تصريح أدلت به توما لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ونشرت فحواه الوكالة الأممية على حسابها عبر منصة "إكس".

 

وبشأن قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى زيادة دخول المساعدات لغزة، قالت توما: "نرحب بالقرار، ولكن الوقت وحده هو الذي سيحدد الفرق الحقيقي الذي سيحدثه، وأهميته لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة". ( وكالات)

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