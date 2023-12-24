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عربي-دولي

عشية عيد الميلاد.. الأردن ينفذ إنزالًا جويًا لمساعدة محاصرين في إحدى كنائس غزة

Lebanon 24
24-12-2023 | 15:25
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نفذ الجيش الأردني، اليوم، إنزالاً جوياً إغاثياً لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس، بحي الزيتون شمالي قطاع غزة.

 

وقال مصدر عسكري أردني، وفقاً لما نقلته وكالة «بترا» الأردنية، إن طائرة عسكرية قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة.

 

وأضاف المصدر أنه تم إنزال صناديق المساعدات بواسطة مظلات على الكنيسة التي تحاصرها القوات الإسرائيلية.

 

وذكرت الوكالة أن عدد المحاصرين بالكنيسة يقدر بنحو 800 فلسطيني، يعانون من شح في الطعام ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية وسط أوضاع إنسانية صعبة. ( الشرق الأوسط)

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