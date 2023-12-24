صحيفة إسرائيلية تكشف حجم خسائر الجيش الإسرائيلي على المستوى القيادي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، عن حجم الخسائر التي تعرض لها المستوى القيادي في الجيش الإسرائيلي خلال المعارك الدائرة في غزة مع حماس منذ السابع من تشرين الأول.

ومنذ بدء الحرب، قتل ثلاثة قادة ألوية برتبة عقيد، وأربعة قادة كتائب برتبة مقدم، وغيرهم من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي برتب تتراوح بين عقيد ومقدم أول، بحسب الصحيفة.

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وأوضحت أن لواء "ناحال" وهو أحد ألوية النخبة في قوات المشاة، فقد الهرم القيادي بالكامل، فيما تعرضت الكتيبة 13 في لواء غولاني لضربة قوية على المستوى القيادي.

وأفاد التقرير بأن لواء الناحال فقد في الساعات الأولى لهجوم كتائب القسام في 7 تشرين الأول، جميع الهرم القيادي بما في ذلك قائد اللواء، وقائد وحدة، ونائب قائد وحدة، وقائد أحد السرايا الثلاث التابعة للواء، كما قتل 14 مقاتلاً في صفوف لواء ناحال، وقالت الصحيفة إن عملية تعيين قيادة جديدة للواء تمت بـ"نجاح".

ووصف الصحيفة ظاهرة سقوط كبار القادة في المعارك تواصلت بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي البري لقطاع غزة المحاصر، حيث قتل في المعارك التي اندلعت مع حماس في الأيام الأولى للتوغل البري شمالي القطاع، قائد الكتيبة 53 التابعة للواء 188 في سلاح المدرعات وهو برتبة مقدم.

كما أصيب في المعارك البرية في قطاع غزة قائد الكتيبة 12 في لواء غولاني، وتم استبداله بضابط آخر، الذي أصيب بدوره، وتم استبداله بالقائد الأول للكتيبة الذي كان قد تماثل للشفاء.

وتابعت الصحيفة أنه قتل في السابع من تشرين الأول، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، وقائد الوحدة متعددة الأبعاد وكلاهما برتبة عقيد، كما قتل خلال الحرب قائد الكتيبة 481 برتبة مقدم، وأحد عناصر وحدة شايطيت 13 (وحدة كوماندوز بحرية التابعة للبحرية الإسرائيلية) وهو برتبة مقدم، ونائب قائد وحدة ماغلان (وحدة كوماندوز تابعة للواء 89) وهو برتبة رائد، وضابط آخر في القيادة في وحدة ماجلان برتبة رائد. كما أصيب بجراح خطيرة خلال الحرب قائد وحدة "إيجوز" (وحدة استطلاع استخبارية خاصة تابعة للواء غولاني) برتبة مقدم.

ومساء اليوم، الاحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابط احتياط برتبة رائد في صفوفه خلال معارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 15 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 154 منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة في27 تشرين الأول الماضي، بينما ارتفعت الحصيلة الكلية منذ بداية الحرب إلى 487.

المصدر: عرب 48





