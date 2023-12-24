مجزرة جديدة في غزة.. ضربة إسرائيليّة تقتلُ 70 شخصاً!

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وكان متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، قد أفاد في وقت سابق بأن عدد الشهداء الذين سقطوا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة ارتفع إلى 60، مضيفا أن العدد مرشح للزيادة.أكثر من 66 شهيد في مجزرة ارتكبها الاحتلال قبل قليل في مخيم المغازي #غزة pic.twitter.com/CbBatsfLvd— أركــــان (@ar2aan) December 24, 2023وأوضح أن "ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ راح ضحيتها حتى اللحظة 60 شهيداً"، مشيراً إلى أن "العدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة".ووفق وزارة الصحة، فإن القصف الإسرائيلي دمّر 3 منازل على الأقل في المخيم الواقع وسط القطاع.من جانبه، أكد تلفزيون فلسطين "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لعدة منازل في مخيم المغازي وسط غزة إلى 70 شهيداً".