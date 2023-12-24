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عربي-دولي
مجزرة جديدة في غزة.. ضربة إسرائيليّة تقتلُ 70 شخصاً!
Lebanon 24
24-12-2023
|
16:04
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أعلنت وزارة الصحّة في غزة أن 70 شخصاً على الأقل استُشهدوا، الأحد، جراء قصف إسرائيلي على مخيم المغازي للاجئين في قطاع غزة.
وكان متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، قد أفاد في وقت سابق بأن عدد الشهداء الذين سقطوا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة ارتفع إلى 60، مضيفا أن العدد مرشح للزيادة.
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أكثر من 66 شهيد في مجزرة ارتكبها الاحتلال قبل قليل في مخيم المغازي #غزة pic.twitter.com/CbBatsfLvd
— أركــــان (@ar2aan) December 24, 2023
وأوضح أن "ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ راح ضحيتها حتى اللحظة 60 شهيداً"، مشيراً إلى أن "العدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة".
ووفق وزارة الصحة، فإن القصف الإسرائيلي دمّر 3 منازل على الأقل في المخيم الواقع وسط القطاع.
من جانبه، أكد تلفزيون فلسطين "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لعدة منازل في مخيم المغازي وسط غزة إلى 70 شهيداً".
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