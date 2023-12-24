Advertisement

عربي-دولي

مجزرة جديدة في غزة.. ضربة إسرائيليّة تقتلُ 70 شخصاً!

Lebanon 24
24-12-2023 | 16:04
A-
A+
Doc-P-1144946-638390562710302779.PNG
Doc-P-1144946-638390562710302779.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحّة في غزة أن 70 شخصاً على الأقل استُشهدوا، الأحد، جراء قصف إسرائيلي على مخيم المغازي للاجئين في قطاع غزة.

وكان متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، قد أفاد في وقت سابق بأن عدد الشهداء الذين سقطوا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة ارتفع إلى 60، مضيفا أن العدد مرشح للزيادة.
Advertisement

أكثر من 66 شهيد في مجزرة ارتكبها الاحتلال قبل قليل في مخيم المغازي #غزة pic.twitter.com/CbBatsfLvd

— أركــــان (@ar2aan) December 24, 2023

وأوضح أن "ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ راح ضحيتها حتى اللحظة 60 شهيداً"، مشيراً إلى أن "العدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة".

ووفق وزارة الصحة، فإن القصف الإسرائيلي دمّر 3 منازل على الأقل في المخيم الواقع وسط القطاع.

من جانبه، أكد تلفزيون فلسطين "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لعدة منازل في مخيم المغازي وسط غزة إلى 70 شهيداً".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:24 | 2023-12-24
18:00 | 2023-12-24
17:16 | 2023-12-24
16:57 | 2023-12-24
16:37 | 2023-12-24
16:00 | 2023-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24