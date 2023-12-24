روسيا تهاجم إسرائيل: قرار مجلس الأمن يعني استمرار تطهير قطاع غزة

هاجم النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، معتبراً أنه لم يتمكن من وقف التطهير الإسرائيلي المستمر للقطاع.

وكتب بوليانسكي في قناته على "تلغرام": "ما يحدث الآن هو بالضبط ما حذرنا منه خلال عملية التصويت على القرار الإنساني بشأن غزة. إسرائيل تفسره كالتالي: خلق الظروف لوقف طويل لإطلاق النار يعني ضمنا استمرار تطهير القطاع".

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وأضاف: "وما استفاده الفلسطينيون والعرب عموماً من هذا النص يبقى لغزاً بالنسبة لي، ولولا طلباتهم الملحة، وحتى توسلاتهم، لكنا استخدمنا حق النقض "الفيتو" على هذا - القرار الغير الحاسم".

وكان قد أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا بأنه لم يستخدم حق النقض "الفيتو" ضد القرار الإنساني الصادر عن مجلس الأمن، فقط من باب التضامن مع الدول العربية، مشدداً على أن روسيا تختلف بشكل قاطع مع محتوى القرار الذي تم تبنيه.



وأشار إلى أن "المسؤولية عن جميع العواقب المحتملة ستقع على عاتق تلك الدول التي أعطت موافقتها على نسخته، التي دفعت بها الولايات المتحدة، ونحن لا يمكننا الموافقة على ذلك".





المصدر: روسيا اليوم