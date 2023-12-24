في دولة أوروبية.. شجرة الميلاد تتزين برسائل التضامن مع فلسطين! (فيديو)

وقبل أيام، نفذت مجموعة من الناشطين المؤيدين لفلسطين في إيطاليا، تظاهرة أمام قصر لوجيا للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين ضد حرب إسرائيل على غزة.

وخلال التحرك، ردّد المتظاهرون نداءات منددة بإسرائيل، رافعين شعارات مثل "فلسطين حرة" و "إسرائيل دولة إرهابية".