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عربي-دولي
في دولة أوروبية.. شجرة الميلاد تتزين برسائل التضامن مع فلسطين! (فيديو)
Lebanon 24
24-12-2023
|
16:57
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يُظهر شجرة عيد الميلاد داخل محطة القطار الرئيسية في العاصمة الإيطالية روما، وتكسوها رسائل التضامن مع فلسطين.
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بالفيديو - شجرة #عيد_الميلاد في محطة القطار الرّئيسية في العاصمة الإيطالية روما تكسوها رسائل التضامن مع #فلسطين
#lebanon24
وقبل أيام، نفذت مجموعة من الناشطين المؤيدين لفلسطين في إيطاليا، تظاهرة أمام قصر لوجيا للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين ضد حرب إسرائيل على غزة.
وخلال التحرك، ردّد المتظاهرون نداءات منددة بإسرائيل، رافعين شعارات مثل "فلسطين حرة" و "إسرائيل دولة إرهابية".
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