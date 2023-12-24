Advertisement

عربي-دولي

في دولة أوروبية.. شجرة الميلاد تتزين برسائل التضامن مع فلسطين! (فيديو)

Lebanon 24
24-12-2023 | 16:57
A-
A+
Doc-P-1144964-638390601182849990.PNG
Doc-P-1144964-638390601182849990.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يُظهر شجرة عيد الميلاد داخل محطة القطار الرئيسية في العاصمة الإيطالية روما، وتكسوها رسائل التضامن مع فلسطين.
Advertisement
بالفيديو - شجرة #عيد_الميلاد في محطة القطار الرّئيسية في العاصمة الإيطالية ⁧‫روما‬⁩ تكسوها رسائل التضامن مع #⁧‫فلسطين

#lebanon24 
وقبل أيام، نفذت مجموعة من الناشطين المؤيدين لفلسطين في إيطاليا، تظاهرة أمام قصر لوجيا للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين ضد حرب إسرائيل على غزة.
وخلال التحرك، ردّد المتظاهرون نداءات منددة بإسرائيل، رافعين شعارات مثل "فلسطين حرة" و "إسرائيل دولة إرهابية". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-12-24
19:30 | 2023-12-24
18:47 | 2023-12-24
18:24 | 2023-12-24
18:00 | 2023-12-24
17:16 | 2023-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24