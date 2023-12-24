إسرائيل تعثر على جثامين 5 رهائن داخل نفق في غزّة

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أعلن الجيش الإسرائيلي انتشال جثث خمس رهائن إسرائيليين من شبكة أنفاق تحت الأرض في شمال قطاع غزة بعد مقتلهم خلال احتجازهم لدى حركة حماس.وعرض الجيش لقطات لحمَام وغرفة عمل متصلين بممرات خرسانية، ولم يوضح ملابسات وفاة الرهائن.وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري إن "السلطات تنتظر نتائج فحص الطب الشرعي للجثث"، مضيفاً: "سنطلع العائلات ثم الجمهور على ما ستسمح العائلات بالكشف عنه".