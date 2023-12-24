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صدامات في بلغراد بين الشرطة ومتظاهرين

Lebanon 24
24-12-2023 | 18:24
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هاجم متظاهرون يعترّضون على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في صربيا، أمس الأحد مبنى بلدية بلغراد وحطموا نوافذ بالحجارة، قبل أن تتصدى لهم الشرطة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وألقى المتظاهرون الحجارة والعصي والبيض على المبنى، ما أدى إلى تحطم نوافذ، وحاولوا دخوله عنوة لكن قوات الشرطة منعتهم.
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انتشرت قوات الشرطة أمام المدخل الرئيسي لمبنى البلدية واستخدمت خصوصا رذاذ الفلفل. وبحلول الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، تم تفريق المتظاهرين.

من جهته، أكد الرئيس ألكسندر فوتشيتش الذي فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في 17 كانون الاول، أن السلطات ستكون قادرة على توقيف المسؤولين عن هذه الأحداث وتقديمهم للمحاكمة.
وأضاف في خطاب على قناة "بينك تي في": "الموالية للحكومة أن هذه المشاهد مأسوية، لكن لا توجد ثورة جارية والمتظاهرون لن تكون لهم الغلبة".

ودعت وزارة الداخلية الصربية في بيان المتظاهرين إلى عدم اللجوء إلى العنف، مؤكدة أن ممثلي المعارضة قدّموا ضمانات بعدم وقوع مثل هذه الأحداث".
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